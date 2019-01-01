خطة لتوسيع الدوري الأمريكي إلى 30 فريقًا

الـ MLS في طريقه نحو التمدد المستمر والوصول إلى 30 فريقًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يجري كل من ساكرامنتو وسانت لويس عدة مناقشات بشأن توسيع عدد الفرق المشاركة في الدوري الأمريكي إلى 30 فريقًا.

وأعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أمس الخميس أنه يخطط لتوسيع عدد الفرق المشاركة في الدوري الأمريكي.

وشهدت الخطة الأصلية التي تم الكشف عنها في ديسمبر من العام 2015 الاتفاق على تكوين الدوري الأمريكي من 28 فريقًا.

ولكن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اتخذ قراره مؤخرًا بزيادة عدد الفريق من 28 فريقًا ليصبح الاتفاق الجديد ينص على 30 فريقًا.

ولم يتخذ الاتحاد قراره رسميًا بشأن مصدار التمويل والرعاة الذين سيتم استدراجهم من أجل التوسيع، ولكنه مستعد لسماع المقترحات المقدمة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وبهذا الشأن، قال مفوض الـ إم إل إس دون جاربر في بيان رسمي: "كرة القدم الاحترافية تعيش في الفترة الحالية حالة ازدهار في كل من الولايات المتحدة وكندا"

وأضاف: "نعتقد أن هناك العديد من الأسواق ومصادر التمويل تستعد اليوم لدعم الأندية الأكثر نجاحًا في أمريكا الشمالية"

وتابع: "لقد كان التوسع خلال الخمسة عشر سنة الماضية كبيرًا ونتج عنه نجاحًا ملحوظًا، ذلك كان الدافع الرئيسي وراء اقتراحات تطوير البطولة"

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يذكر أن العديد من الفرق الأمريكية تنتظر هذا القرار من أجل المشاركة في الدوري الأمريكي بداية من العام 2020 على رأسهم الفريق المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.