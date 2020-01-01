خطة زيدان لما بعد الحجر الصحي .. ريمونتادا بإنجلترا ونهائيات إسبانية

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يخطط لفترة ما بعد التوقف الجبري للدوريات الأوروبية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يسعى لاستغلال فترة التوقف الجبري للدوريات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا لإعادة ترتيب الأوراق داخل أروقة النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن زيدان يسعى لإعادة ريال مدريد في أفضل أحواله ببداية شهر أبريل حال تم استئناف التدريبات والنشاط الرياضي.

ويدرك زيدان أن مواجهات الفريق الـ 11 المقبلة والمتبقية له في الدوري الإسباني تعد كالنهائيات، لا يملك رفاهية التعادل أو الخسارة في أي مواجهة منها.

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ووضع المدرب لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا أمامه كأهداف لا يمكن التفريط فيها، وسيركز كل الجهد على تحقيقهما معًا حال عادت البطولات من جديد.

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ويحلم نجم الملكي المعتزل بريمونتادا أمام مانشستر سيتي في إنجلترا، حيث ستخاض المباراة في ظروف مغايرة لتلك التي كانت ستقام عليها هذا الأسبوع.

ويستعيد ريال مدريد الثنائي كورتوا ومارسيلو في تلك المواجهة حيث كانا سيغيبان عن اللقاء قبل تأجيله، كما يملك فرصة استعادة إيدين هازارد الذي يعرف خبايا ملاعب إنجلترا جيدًا وكذلك الحال بالنسبة لأسينسيو الغائب منذ فترة بعيدة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما هو متأخر في نتيجة لقاء ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف وحيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.