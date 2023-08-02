بعد وضعه خطة إيقاف كريستيانو رونالدو .. مرتضى منصور يرحل عن الزمالك قبل لقاء النصر!

قبل أقل من 24 ساعة من المباراة الحاسمة، مرتضى منصور يثير الجدل في الزمالك

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بشكل مفاجئ وقبل مباراة مصيرية، أعلن مرتضى منصور رحيله رسميًا عن نادي الزمالك، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء.

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الفارس الأبيض يستعد حاليًا لمواجهة النصر السعودي، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م.

لكن ورغم أنه لقاء مصيري إلا أن رئيس القلعة البيضاء السابق فضل الرحيل في هذا التوقيت، متقدمًا باستقالته، من أي منصب له في النادي، والذي كان آخرهم رئيس لجنة الاشتراكات.

وأوضح منصور أن قراره جاء رغبة منه في إنهاء أزمة النادي مع ممدوح عباس؛ رئيس الزمالك الأسبق، مطالبًا إياه برفع الحجز عن أرصدة الأبيض في البنوك، في ظل تراكم الديون عليه، قائلًا: "الآن تحولت لمشجع درجة ثالثة، أقول لممدوح عباس (أنا خارج المشهد .. ارفع الحجز عن أموال الزمالك)، وعلى من يرغب في الترشح في الانتخابات المقبلة يوم 31 أكتوبر، فليتفضل)".

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يأتي هذا القرار بعدما خرج مرتضى منصور أول أمس الثلاثاء، واضعًا خطة إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، لفريقه، محذرًا الجهاز الفني من الاعتماد على المدافعين قصار القامة.

يذكر أن العالمي يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، فيما يحل الزمالك ثالثًا بثلاث نقاط، وأخيرًا الاتحاد المنستيري التونسي دون أي نقاط.

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