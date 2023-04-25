خطة أنشيلوتي.. مانشستر سيتي يريح جيرونا من كريم بنزيما!

لن يلعب كريم بنزيما مع ريال مدريد ضد جيرونا الليلة في الدوري الإسباني بسبب إصابة على مستوى الساق، إذ يطمع المدرب كارلو أنشيلوتي في إدارة الحالة البدنية للدولي الفرنسي السابق بأفضل شكل ممكن.
يأتي هذا قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بأسبوعين، وهي المباراة التي تعتبر الأهم في موسم ريال مدريد حاليًا إلى جانب نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا.
ريال مدريد يتخلف عن برشلونة بفارق 11 نقطة، وفقد الكثير من حظوظه للتتويج بلقب الدوري الإسباني قبل 8 جولات من انتهاء المسابقة.
وينصب تركيز ريال مدريد الأساسي على دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك، البطولتين اللتين لا تزالان متاحتين للملكي بوضوح فيما تبقى من عمر الموسم الكروي 2022-23.
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