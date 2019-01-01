خطة لإبعاد العويس عن المشاركة مع الأهلي بشكل جزئي

حارس الراقي مهدد بالغياب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، لإصابة قد تتسبب في غيابه عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني خورخي فوساتي، اتفق مع الجهاز الطبي على حل مؤقت.

الراقي يستعد لملاقاة الرائد في 28 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لمصادر خاصة بصحيفة "الرياضية" فإن الجهاز الفني اتفق مع الحارس والجهاز الطبي على تخفيف مشاركة العويس بالتدريبات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لمعاناته من كسر إجهادي في العظمة الخارجية للساق.

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وأوضحت المصادر أن الحارس طلب الاستمرار في المشاركة كونه لا يزال قادرًا على تحمل الآلام إلا أن فوساتي شدد على ضرورة ألا تحدث له مضاعفات حال استمرار مشاركته، حتى اتفق الثلاثي في الأخير على تخفيف الحصص التدريبية وإعفائه من بعض المباريات وخضوعه لجلسات طبية قبل المباريات التي سيشارك بها.

الصحيفة أشارت إلى أن إصابة العويس تحتاج لغيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثمانية أسابيع إلى 12 أسبوعًا ويعد تخفيف الحمل حل مؤقت حتى نهاية الموسم.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 40 نقطة بفارق 17 نقطة عن الصدارة.