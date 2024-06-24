خطأ "قاتل" .. قناة إنجليزية تصدم العالم بتغريدة عن حالة لاعب المجر وتحذفها فورًا!

لاعب المجر أقلق الجميع خلال مواجهة إسكتلندا

وقعت قناة "TNT Sport" الإنجليزية في خطأ قاتل خلال تغطيتها لوقائع مباراة المجر مع إسكتلندا، من الجولة الختامية لدور المجموعات من يورو 2024، عبر منصة إكس مساء أمس الأحد.

المنتخب المجري كان قد أحيا آماله في التأهل إلى دور الـ16 من يورو 2024 ضمن أفضل الثوالث بانتصاره القاتل على منافسه الإسكتلندي بهدف وحيد سجله كيفن تشوبوث عند الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

اللاعب احتفل بالهدف برفع قميص زميله، بارناياس فارجا، الذي تعرض لإصابة قاسية خلال المباراة بعد اصطدامه مع الحارس الإسكتلندي أنجوس جان.

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القناة الإنجليزية علقت على تلك اللقطة بالقول "تشوبوث يُهدي هدفه المتأخر إلى زميله فارجا الذي تعرض لاصطدام مميت في وقت مبكر من اللقاء"، وقد أثار وصف "مميت" انتقادات حادة ضد القناة مما دفع القائمون على الحساب لحذف التغريدة فورًا.

الاتحاد المجري لكرة القدم كان قد نشر بيانًا حول حالة اللاعب بعد الإصابة الصعبة التي دفعته لمغادرة الملعب وسط تصفيق جميع الحضور، وقد أشار خلاله إلى أن فارجا تعرض لعدة كسور في وجهه بجانب ارتجاج في المخ وهو ما يستدعي خضوعه لعملية جراحية.