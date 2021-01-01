خطأ طبي لا يغتفر.. غيبوبة 37 عامًا لنجم باريس سان جيرمان وفرنسا "المنسي"

قصة لا تصدق..

يتناسى أغلب عشاق كرة القدم الفرنسية جان بيير آدامز، أحد أهم اللاعبين البارزين في تاريخ منتخب الديوك، رغم ما في قصته من تراجيدية خاصة للغاية، قليلًا ما تحدث في الحياة لا فقط في عالم الساحرة المستديرة.

في ليلة 17 مارس 1982، دخل آدامز إلى غرفة العمليات لإجراء عملية في الركبة، ولكنه لم يخرج من غرفة العمليات كما كان أبدًا، قصة مؤثرة للغاية عن لاعب قيل أنه حمل كل صفات المدافع ولاعب خط الوسط العصري.

البداية من السنغال

جان بيير آدامز وُلِد في العاصمة السنغالية داكار في 10 مارس 1948، وكان الطفل الأكبر لأسرة كبيرة، وقد كان التعليم هو أولوية تلك الأسرة المتدينة الكاثولويكية.

أُرسل آدامز من قبل عائلته إلى فرنسا وحده من أجل استكمال تعليمه، ولكن بمجرد وصوله ونجح في كسب محبة الجميع بمدرسته رغم العنصرية المنتشرة وقتها، فقط بسبب كرة القدم ومهارته الكبيرة فيها.

وعُرف آدامز منذ ذلك الحين بـ"الذئب الأبيض"، ولم تكن حياته مليئة بالرفاهية، بل كان سيئ الحظ منذ البداية، فتعرض مبكرًا لإصابة في الركبة خطيرة كادت أن تنهي على مسيرته الكروية.

ليس هذا فحسب، بل إنه تعرض إلى حادث سيارة مميت تسبب في مقتل صديقه المقرب فيما ابتسم له الحظ وخرج منه ببعض الجروح والكدمات.

بعدما أدى الخدمة العسكرية، عاد مرة أخرى وحلم بلعب كرة القدم، ورغم أن المهمة لم تكن سهلة أبدًا، لكنه أخذ في الترقي بين فرق الهواة إلى أن صار واحدًا من النجوم المحترفين في فرنسا.

مسيرة احترافية ناجحة

من فرق الهواة انضم آدامز إلى نيم عام 1972، ومنه انضم إلى باريس سان جيرمان ثم مولهوس وأخيرًا شالون في العام 1981.

مثّل آدامز منتخب فرنسا في 22 مباراة دولية، مما يوضح جليًا كيف أنه كان أحد أبرز وأهم اللاعبين في جيله، فهذا الرقم لم يصل له بعض من أساطير فرنسا الشهيرين من الأساس.

بعد تجربته مع شالون، ومع تقدمه في العمر كان قرار آدامز هو اعتزال كرة القدم والتوجه إلى سلك التدريب، وبالفعل شرع في أخذ الدورات التدريبية، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن بالفعل.

عملية بالمصادفة ثم غيبوبة

أثناء تلقيه الدورات التدريبية في ديجون، شعر آدامز بآلام في الركبة وذهب إلى المستشفى في ليون، وأظهر الفحص الأول وجود تلف في وتر بمؤخرة ركبته.

تقابل آدامز البالغ من العمر 34 عامًا حينها مع طبيب جراح صديق له أبلغه بأن عليه الاعتناء بأمر ركبته وأن ما يُعانيه قد يتضاعف إذا لم يخضع لعملية جراحية سريعًا.

تحدد موعد العملية يوم السابع عشر من مارس، وهُنا تغير كل شيء..

طبيب التخدير كان يُشرف على التخدير في 8 عمليات مختلفة بوقت واحد، بما في ذلك عملية لطفل جذبت أغلب انتباهه، وكان ضحية ذلك هو جان بيير آدامز!

خطأ في تخدير اللاعب الفرنسي كان كفيلًا بإصابته بتلف في الدماغ بسبب جرعة خاطئة سببت نقصًا في الأكسجين، وضع آدامز في غيبوبة منذ ذلك الحين وحتى الآن.

زوجته الوفية

ضربت برانديت زوجة آدامز المثل في الوفاء بما فعلته مع زوجها، بدايةً من وجودها الدائم معه في المستشفى بعد دخوله في هذه الغيبوبة، ووصولًا بأنه لا تزال ترعى زوجها رغم غيابه عن الوعي لمدة 37 عامًا.

الحقيقة أن المستشفيات بعد فترة قالت أنه لا حاجة لوجود الزوج هنا، بل وعُرض عليها أن تقبل بفكرة القتل الرحيم له، فلا أمل له في الاستيقاظ، إلا أنها لم تفقد الأمل ورفضت قطعيًا موته.

الآن، يبلغ آدامز من العمر 73 عامًا ولا يزال على قيد الحياة، يمكنه أن يتنفس من دون جهاز أكسجين، لكن الحقيقة أنه على مدار كل تلك السنوات لم يستفق قط، ولن يستفيق أبدًا، والآن هو في منزله وزوجته تشرف على خدمته بصورة دورية يومًا تلو الآخر.

تقول زوجته أنه يشعر بمن حوله رغم كل شيء، لدرجة أنها إذا لم تتواجد يومًا في المنزل، عانى الآخرون ممن يرعونه من أجل أن يأكلونه، وكأنه لا يريد سوى زوجته الوفية.

برانديت حاربت والدتها من أجل أن تتزوج من آدامز، فقد كان حينها من غير المحبذ في فرنسا الزواج من أصحاب الأصول الإفريقية في أسمى تجليات العنصرية، إلا أن ذلك لم يمنعها من تخليد حبها بالزواج من نجم كرة القدم الفرنسية.