خطأ دوناروما يكلف ميلان أسرع هدفًا في شباكه

تلقى ميلان هدفًا مبكرًا للغاية، في الدقيقة الأولى من مواجهة سامبدوريا ضمن مباريات الجولة الـ29، من الدوري الإيطالي.

وأسفرت تمريرة خاطئة من الحارس الشاب، جانلويجي دوناروما، بتقدم سامبدوريا، بهدف جريجور ديفيريل.

هدف جاء بعد 33 ثانية في ليتقدم أصحاب ملعب لويجي فيراريس.

وأصبح هدف الفرنسي هو أسرع هدف يسكن شباك الروسونيري منذ بداية تجميع الإحصائات والبيانات في الدوري الإيطالي من موسم 2004-05.

