خطأ دوناروما يكلف ميلان أسرع هدفًا في شباكه
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
تلقى ميلان هدفًا مبكرًا للغاية، في الدقيقة الأولى من مواجهة سامبدوريا ضمن مباريات الجولة الـ29، من الدوري الإيطالي.
وأسفرت تمريرة خاطئة من الحارس الشاب، جانلويجي دوناروما، بتقدم سامبدوريا، بهدف جريجور ديفيريل.
هدف جاء بعد 33 ثانية في ليتقدم أصحاب ملعب لويجي فيراريس.
وأصبح هدف الفرنسي هو أسرع هدف يسكن شباك الروسونيري منذ بداية تجميع الإحصائات والبيانات في الدوري الإيطالي من موسم 2004-05.
33" - #Defrel's goal, scored after only 33 seconds, is the earliest conceded by AC Milan in a Serie A match since Opta started to collect this kind of data (2004-05). Shock. #SampdoriaMilan— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 30, 2019
ويسعى ميلان للخروج من أجواء خسارة ديربي ميلانو أمام إنتر في الجولة السابقة والتراجع للمركز الرابع.
ويعد هدف باولو بوديجي لصالح بياتشنزا أمام فيورنتينا بعد 8 ثواني هو الأسرع في تاريخ الدوري الإيطالي، والذي تم تسجيله في 2001.