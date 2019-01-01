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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

خطأ دوناروما يكلف ميلان أسرع هدفًا في شباكه

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Getty Images
الحارس الشاب قاد ميلان لتأخر مبكر
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تلقى ميلان هدفًا مبكرًا للغاية، في الدقيقة الأولى من مواجهة سامبدوريا ضمن مباريات الجولة الـ29، من الدوري الإيطالي.

وأسفرت تمريرة خاطئة من الحارس الشاب، جانلويجي دوناروما، بتقدم سامبدوريا، بهدف جريجور ديفيريل.

هدف جاء بعد 33 ثانية في ليتقدم أصحاب ملعب لويجي فيراريس.

وأصبح هدف الفرنسي هو أسرع هدف يسكن شباك الروسونيري منذ بداية تجميع الإحصائات والبيانات في الدوري الإيطالي من موسم 2004-05.

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ويسعى ميلان للخروج من أجواء خسارة ديربي ميلانو أمام إنتر في الجولة السابقة والتراجع للمركز الرابع.

ويعد هدف باولو بوديجي لصالح بياتشنزا أمام فيورنتينا بعد 8 ثواني هو الأسرع في تاريخ الدوري الإيطالي، والذي تم تسجيله في 2001.

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