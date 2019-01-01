خطأ إداري كاد أن يكلف عجمان الهزيمة أمام شباب الأهلي

الفريقان تعادلا لكن مخالفة اللوائح كادت أن تسقط عجمان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كاد أن عجمان أن يخسر نقاط مواجهة شباب أهلي دبي، التي أقيمت بالأمس، بسبب محترفه البرازيلي فاندر فييرا.

الفريقان تعادلا إيجابيًا بهدفين لكل منهما، على استاد راشد، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإماراتي.

وشهدت المباراة تعرض علي الحوسني؛ حارس مرمى عجمان، للإصابة في الوقت بدل الضائع من المباراة، مما استدعى نقله إلى المستشفى، في الوقت الذي كان قد أنهى الجهاز الفني للفريق تغييراته الثلاثة.

الوصل يشكر الجماهير والأندية الإماراتية

فاندر فييرا بادر ليحل محل الحارس وقبل ارتدائه قفاز حراسة المرمى، تدخل الجهاز الإداري لعجمان لمنعه من خلافة الحوسني، ليحل المدافع عبد الله مال الله بدلًا منه في الدقائق المتبقية من اللقاء.

وتنص لوائح الاتحاد الإماراتي على عدم السماح للاعبين الأجانب أو المواليد أو المقيمين باللعب كحارس بديل حال خروج الحارس الأساسي لأي سبب، واقتصار المهمة على اللاعبين الإماراتيين فقط، ومن يخالف اللوائح يتعرض لعقوبات منها اعتباره منهزمًا في اللقاء.

يذكر أن عجمان يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما يأتي شباب الأهلي في المركز الرابع بـ29 نقطة.