جاسبريني يعترف بتعريض نجوم أتالانتا وفالنسيا لفيروس كورونا

جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا يعترف أنه خاض لقاء دوري أبطال أوروبا ضد فالنسيا وهو يعاني من فيروس كورونا.

كشف المدرب الإيطالي جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا أنه حضر مباراة دوري أبطال أوروبا الخاصة بفريقه ضد فالنسيا وهو يعاني من فيروس كورونا المميت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وأكد خلالها أنه كان يشعر بالذعر بسبب ما حدث في تلك الليلة.

وقال جاسبريني: "كنت مرعوب، فاليوم الذي سبق المباراة شعرت بالمرض، ويوم المواجهة نفسه الأمور أصبحت أسوأ بشكل واضح".

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وأضاف: "لم أشعر بحرارة مرتفعة لكنني شعرت أنني مدمر تمامًا، وسيارات الأسعاف كانت تمر كل دقيقتين وكأننا في حرب، وفكرت في الذهاب للمستشفى لكنني كان لدي الكثير من الأشياء لأقوم بها".

وأردف: "فقدت حاسة التذوق بعدها، وقمت بعزل نفسي عن أسرتي، وقبل 10 أيام خضعت للفحص ووجدت أنني أمتلك الأجسام المضادة، لكن ذلك لا يعني أنني محصن ضد المرض حاليًا".

وأكمل: "كرة القدم دون جماهير ليست جيدة، ولا أحب الوضع الحالي، لكن كانت تلك هي الطريقة الوحيدة لعودة كرة القدم من جديد".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن مباراة أتالانتا وفالنسيا كانت واحدة من أسباب انتشار فيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا بشكل أوسع.