خصم النقاط وغرامات مادية .. حلم ليفربول بالدوري مهدد بسبب المخالفات

رابطة الدوري الإنجليزي تحدد عقوبات قاسية لكل من يخالف بروتوكول الصحة مع عودة البطولة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن رابطة الدوري قد قررت معاقبة الأندية والنجوم الذين سيخالفوا قواعد وبروتوكول الصحة بعقوبات ضخمة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن تلك العقوبات قد تصل لغرامات مالية قيمتها تتجاوز الـ 250 ألف يورو وسيعاني منها أي فريق في الدوري الإنجليزي بداية ليفربول المتصدر وحتى نوريتش سيتي المتذيل.

وأوضحت الصحيفة أن تكرار تلك المخالفات قد يؤدي إلى خصم نقاط من الفريق الذي ارتكبها، في تلك المرحلة الحرجة من الدوري الإنجليزي.

المزيد من الفرق

ميسي، رونالدو، نيمار.. كيف كانت أشكال النجوم في بداية مسيرتهم؟

ويعد من ضمن هؤلاء الذين خالفوا بروتوكول الصحة بالفعل قبل حتى استئناف الدوري الإنجليزي اللاعب كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، والثنائي جاك جريليش وسيرج أورييه.

وتم اتهام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام سابقًا بخرق البروتوكولات الطبية، مما يضعه تحت المجهر عند عودة البطولة.

ويتبقى في الوقت الحالي 92 مباراة بالدوري الإنجليزي، من المفترض أن تقام تحت إجراءات وقائية صارمة للحد من الانتشار المريع لفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وفي حاجة لتحقيق ست نقاط فقط لحسم اللقب لصالحه.