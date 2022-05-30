خسر بديل صلاح وماني؟ دوري الأبطال يحرم ليفربول من التعاقد مع سون

ليفربول كان يحاول جاهدًا التعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام، قبل أن يبتعد عنه بسبب دوري أبطال أوروبا.

حاول نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم نادي توتنهام، لكن تأهل "سبيرز" إلى دوري أبطال أوروبا حرم "الريدز" من إتمام الصفقة.

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول اعتبر أن ماني هو البديل المحتمل للسنغالي ساديو ماني أو المصري محمد صلاح إذا رحلا عن ملعب "أنفيلد".

ماذا حدث؟

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية نقلت تقريرًا يفيد بأن ليفربول كان مستعدًا لتقديم عرض هائل للتعاقد مع سون، إذا لم ينجح توتنهام من التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن ساعد سون توتنهام على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن تقاسم جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي مع صلاح، برصيد 23 هدفًا، قرر ليفربول إنهاء اهتمامه بنجم كوريا الجنوبية.

ولم يكن هناك ما يضمن أن سون كان يفكر في مغادرة توتنهام، أو أن "سبيرز" حتى كان سيستمع إلى عرض ليفربول.

ومؤخرًا، وقع سون تمديدًا لعقده مع توتنهام حتى 2025، مما يعني أن رئيس توتنهام لم يكن ليتخلى عنه إلا بصفقة تاريخية.

ما هو موقف ماني؟

ويبدو أن ماني سيخرج من ملعب "أنفيلد" في فترة الانتقالات الصيفية، لكن ليفربول يريد الحصول على 40 مليون يورو لبيع السنغالي الدولي.

ويعد نادي بايرن ميونخ الألماني أكثر الفرق حرصًا على التعاقد مع ماني، من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وحتى الآن، لم يخبر ماني ليفربول بنواياه بشأن مستقبله، وإن كان خروجه قريبًا بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

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