خسائر مادية فادحة تنتظر برشلونة عند مغادرة دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل الخسائر المالية التي قد يتعرض لها برشلونة عند مغادرة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن خسائر برشلونة قد تصل إلى 20 مليون يورو أو حتى أكثر.

وأوضحت الصحيفة أن مجرد الوصول لدور الـ 16 يمنح كل فريق 9.6 ملايين يورو، وهو رقم ضخم بالنسبة لبرشلونة في الوقت الحالي.

بالإضافة إلى ذلك يحصل الفريق الذي يصل إلى دور ربع النهائي على 10.6 مليون يورو، ليكون المجموع هو 20.2 مليون يورو.

بينما يعني الوصول لنهائي الدوري الأوروبي والفوز به حصول النادي الكتالوني على 14.9 مليون يورو فقط.

وقد يعاني برشلونة للمرة الأولى من عدم القدرة على شراء أي لاعب في شهر يناير بالرغم من حاجة عدة مراكز للدعم.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتاج للفوز على بايرن ميونخ في ألمانيا لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة بنفيكا.