خسائر لا تحصى .. تشيلسي مهدد بغياب القائد ولوكاكو ضد ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية غياب الثنائي روميلو لوكاكو وسيزار أثبيليكويتا عن مواجهة النادي اللندني ضد نظيره ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن غياب لوكاكو سيكون بسبب الإصابة، وغير معروف موعد عودته للمباريات من جديد.

وكان لوكاكو قد غاب عن مباراة البلوز الأخيرة ضد ساوثامبتون، والتي فاز بها تشيلسي بستة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي.

في الوقت نفسه يغيب أثبيليكويتا قائد الفريق عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أكده المدير الفني للفريق توماس توخيل.

وكان الثنائي قد لعبا مباراة الأربعاء الماضي ضد ريال مدريد على ملعب ستامفورد بريدج دون مشاكل تذكر ولم يقدما أفضل ما لديهما.

وفاز ريال مدريد في لقاء الذهاب على تشيلسي وهي المباراة التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن، وانتهت بتفوق الملكي بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي على ملعب سانتياجو برنابيو يقام يوم الثلاثاء القادم في العاصمة الإسبانية مدريد.