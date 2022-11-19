خسارة موجعة للاتحاد في افتتاح الجولة الخامسة من دوري السيدات السعودي

الدوري السعودي للسيدات يتواصل بإثارة كبيرة

افتتح الاتحاد الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بخسارة قاسية أمام اليمامة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

دوري السيدات الممتاز السعودي كان قد توقف بعد الجولة الثانية بسبب دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى، وقد استؤنف يوم الجمعة الماضي بمباريات الجولة الرابعة، وانطلقت اليوم الجمعة الخامسة بمواجهة اليمامة والاتحاد وستُستكمل غدًا بـ3 مواجهات تجمع أبرزها الشباب والأهلي.

وسجلت البندري مبارك هدفين وأضافت نورة البراهيم وكنزة حجار هدفين لليمامة فيما أحرزت زينت عباس هدف الاتحاد الوحيد.

فوز اليمامة قفز به لصدارة جدول الترتيب بـ10 نقاط من 4 مباريات فيما تجرعت سيدات الاتحاد خسارتهن الأولى ليتوقف رصيدهن عند النقطة الرابعة.

اليمامة يكسب الاتحاد ✅

ويصل الى النقطة 10 🔝



📸 صور من مباراة اليمامة ✖️ الاتحاد

ضمن الجولة الخامسة من #الدوري_الممتاز_للسيدات ⚽️🏆 pic.twitter.com/OVjm61iSWf — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) November 18, 2022

سيدات العميد سيُواجهن نظرائهن في الشباب خلال مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة يوم الجمعة القادم.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للسيدات بـ40 ريال سعودي، وقد منع الجمهور من التدخين وإحضار المواد الصلبة مثل العطور والسكاكين.