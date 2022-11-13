خسارة محتملة .. تطورات موقف سلمان الفرج من مواجهة الأرجنتين

الفرج كان قد تعرض لإصابة في الكتف خلال ودية أيسلندا

يترقب الجمهور السعودي عن كثب موقف سلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب الوطني، من المشاركة في مواجهة الأرجنتين الافتتاحية لمشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022.

الفرج كان قد تعرض لإصابة على مستوى الكتف في ودية أيسلندا خلال معسكر الإمارات، تسببت في غيابه عن مواجهة بنما الودية الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن قائد الأخضر تضاءلت فرصه في المشاركة في اللقاء الودي المقبل أمام كرواتيا، المقرر إقامته في 16 من نوفمبر الجاري، لعدم اكتمال جاهزيته بعد.

وأكدت مصادر الصحيفة أن الفرج يحتاج لمزيد من التأهيل للوصول للجاهزية البدنية الكاملة، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزًا لمواجهة الأرجنتين.

لكن وفقًا لهذه التقارير فإن الاحتمال الأكبر أن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للسعودية، لن يغامر بالدفع بالفرج أساسيًا أمام الأرجنتين، لتجنب تعرضه لإصابة جديدة، مع قوة المباراة وعودته حديثًا من الإصابة، لكن ربما سيكون ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

يذكر أن المنتخب السعودي يفتتح مشواره في المونديال في 22 من نوفمبر الجاري بمواجهة الأرجنتين، ثم يلتقي ببولندا في يوم 26، ويختتم دور المجموعات بمواجهة المكسيك في يوم 30 من الشهر ذاته.