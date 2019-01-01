بعد خسارة سباق يوفيتش - تشيلسي يوجه أنظاره لأياكس

تشيلسي يسعى لدعم نفسه في الموسم الجديد من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي بعد الفشل في ضم لوكا يوفيتش.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم على وجود رغبة من قبل تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي ديفيد نيريس من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إنديبندينت" والتي أكدت أن النادي اللندني يفكر في اللاعب البرازيلي بعدما فشل في ضم لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.

خياران لا ثالث لهما يا هازارد 👌

حب جمهور تشيلسي ♥ أو بطولات ريال مدريد 🏆



(🖌️🎨: @omomani ) pic.twitter.com/JlDMlgLUNq — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن النادي يأمل تنصفه المحكمة الرياضية فيما يتعلق بقرار الاتحاد الدولي بمنعه من الصفقات، حتى يستطيع إتمام الصفقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن إيقاف تشيلسي من التعامل في سوق الانتقالات أو تسجيل اللاعبين لمدة فترتي انتقالات بسبب مخالفات وقع فيها النادي اللندني.

ولا يعد تشيلسي هو الفريق الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات ديفيد نيريس، حيث انتشرت أنباء عن وجود رغبة من باريس سان جيرمان في ضمه ومعه أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن نيريس كان قد انضم لقائمة المنتخب البرازيلي التي ستخوض بطولة كوبا أمريكا التي تقام هذا الصيف على أرضهم.