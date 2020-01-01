خسارة الدوري الإسباني تضع برشلونة في موقف صعب بدوري أبطال أوروبا

تأثيرات سلبية لبرشلونة بعد خسارة الليجا

يواجه نادي برشلونة أزمة جديدة ظهرت بعد خسارة لقب الدوري الإسباني أمام ريال مدريد بعد موسمين من التفوق والتتويج باللقب المحلي.

برشلونة يتشبث بأمل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي لمصالحة جماهيره التي لم تعرف لقب ذات الأذنين منذ 2015.

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وكان ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، قد انفجر غضبًا عقب الهزيمة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني مؤكدًا أنّ الوضع في الفريق لا يسير على النحو المطلوب، محذرًا من تكرار السيناريو في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة سوف يتواجد في التصنيف الثاني حال لم يحقق لقب التشامبيونزليج في الموسم الجاري، مما يجعل دور المجموعات في موسم 2020-2021 صعبًا للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ وجود البلوجرانا في التصنيف الثاني يعني أنّه قد يلعب ضد ليفربول أو بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان أو بورتو أو زينت بطرسبورج في دور المجموعات، بجانب احتمالية مواجهة يوفنتوس حال حقق الأخير لقب الدوري الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أنّ مانشستر سيتي حاليًا في التصنيف الثاني، لكنّه قد يصبح في التصنيف الأول حال فاز بدوري الأبطال مما يزيد من متاعب البلوجرانا.

هذا بجانب مانشستر يونايتد وإشبيلية وإنتر والمرشحون للفوز بالدوري الأوروبي.

ورغم أنّ برشلونة كان في التصنيف الأول في الموسمين الماضيين لكنّ مجموعته جاءت نارية بوجود توتنهام وإنتر وأيندهوفن في موسم 2018-2019 وبالموسم الحالي أمام إنتر وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج.