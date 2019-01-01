خسائر مانشستر يونايتد مستمرة في صفقة سانشيز

واحدة من أسوأ الصفقات في تاريخ النادي الإنجليزي

تستمر خسائر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من صفقة التعاقد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال حتى بعد رحيله عن الفريق.

سانشيز انضم للشياطين الحمر في يناير 2018 بصفقة تبادلية، مع الأرميني هنريك مخيتاريان، ولكنه فشل في إثبات نفسه.

راتب التشيلي كان يمثل عائقاً كبيراً على إدارة مانشستر حيث زاد عن 300 ألف يورو أسبوعياً، لتقرر إعارته لإنتر خلال سوق الانتقالات الماضي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن أعباء صفقة سانشيز لم تتوقف عن راتبه، بل اضطر مانشستر لدفع مبلغ 5.5 مليون يورو لمهاجمه المعار.

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ويأتي ذلك بسبب بعض المصاريف المتعلقة بالأداء وحقوق الصور، إضافة لمشاركة النادي الإنجليزي في راتبه مع إنتر.

يذكر أن سانشيز يعاني حالياً من إصابة ستبعده حتى بداية عام 2020، بعدما شارك في 4 مباريات فقط مع إنتر هذا الموسم.