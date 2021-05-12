خسائر آسيا وصاحب شخصية الهلال .. الدعيع يكشف سبب تذبذب أداء الزعيم

الدعيع .. أسطورة حراسة المرمى السعودية

تحدث محمد الدعيع الحارس الأسطوري لنادي الهلال ومنتخب السعودية، عن سبب تراجع مستوى الزعيم خلال الفترة الأخيرة، خاصًة النتائج المتذبذبة في دوري أبطال آسيا.

الهلال حقق التأهل إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا، ولكنه تلقى الكثير من الأهداف، مما قام البعض بلوم عبدالله المعيوف حارس مرمى الزعيم.

وقال الدعيع في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء: "المعيوف وصل إلى مرحلة من النضج التي يصعب أن أوجه له نصائح، فهو قادر على العودة إلى مستواه مرة أخرى إذا اقتنع بأن مستواه انخفض".

وتابع الحارس الأسطوري للهلال: "رأينا الكثير من الأخطاء الدفاعية للهلال في منافسات دوري أبطال آسيا تسببت في خسارته أمام فرق مهددة بالهبوط".

وأردف الدعيع خلال حديثه: "تدعيم خط الدفاع للهلال ضروري في حالة رغبتهم في المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل، وخط الهجوم هو من أعطى للفريق شخصية".

ويتبقى أمام الهلال 4 مباريات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر الترتيب ويرغب في الحفاظ على اللقب.

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