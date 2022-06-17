خزانته فارغة.. دي يونج يتجه إلى مانشستر يونايتد

دي يونج يودع برشلونة!

أصبحت أيام فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة معدودة في ملعب كامب نو على ما يبدو، إدارة النادي الكتالوني تريد بيع اللاعب من أجل الحصول على الأموال للتحرك في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ومانشستر يونايتد يرغب في تقوية خط الوسط باستقدام اللاعب الهولندي، خاصة أنه عمل من قبل تحت قيادة إريك تين هاج أثناء وجودهما معًا في أياكس الهولندي.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خرج أكثر من مرة في مقابلة صحفية، يؤكد فيها رغبته في البقاء واستكمال مسيرته بقميص برشلونة، لكن من الواضح أن الأمور ستتغير.

دي يونج يفرغ خزانته في برشلونة

أفادت تقارير جريدة "آس" الإسبانية، أن دي يونج يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بعدما قام بإفراغ خزانته في برشلونة تمهيدًا للرحيل عن النادي الإسباني.

وفقًا لتقارير "آس" قام برشلونة بتكثيف الاتصال مع الأندية المهتمة بضم اللاعب، حيث يرغب البرسا في الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع لاعب الوسط الهولندي، وهو سعر أكثر ب20 مليون جنيه إسترليني مما عرضه يونايتد.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا انصم إلى برشلونة في صيف 2019 قادمًا من أياكس مقابل 85 مليون يورو.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية لعب دي يونج 140 مباراة في جميع المسابقات وسجل 13 هدفًا، وصنع 17 هدفًا وحصد بطولة كأس ملك إسبانيا.

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