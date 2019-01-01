خروج هاري كين مصاباً من موقعة مانشستر سيتي
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غادر هاري كين نجم توتنهام هوتسبر الشوط الثاني لمباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
جاء ذلك في الدقيقة 58، حيث أصيب اللاعب بالتواء في الكاحل خلال محاولة للتدخل ضد فابيان ديلف.
وعلى الفور غادر كين الملعب على قدم واحدة بعد شعوره بآلام كبيرة منعته حتى عن وضع قدمه على الأرض.
وحل البرازيلي لوكاس مورا بدلاً منه، في المباراة التي تقام على ملعب السبرز الجديد ولا تزال جارية بالتعادل السلبي.
يذكر أن سيرجيو أجويرو قد أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس الفرنسي هوجو لوريس في الدقيقة 13.