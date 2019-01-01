خروج محمود علاء مصابًا في مواجهة مصر ونيجيريا

هل يغيب المدافع عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض محمود علاء؛ مدافع منتخب مصر والزمالك، للإصابة خلال مواجهة الفراعنة الودية أمام نيجيريا، لم يستطع على إثرها استكمال اللقاء.

في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، وفي كرة هوائية اصطدم علاء برأس بول أنواتشو؛ لاعب نيجيريا، ليصاب في عينه وتنزف الدماء.

وتدخل الجهاز الطبي لعلاج مدافع الزمالك إلا أنه أكد أن إصابته تحول دون استكماله للمباراة، ليخرج وينزل أحمد أيمن منصور بدلًا منه.

أجيري عن الضغوطات: تدريب مصر مهمة مميزة

وتبدو إصابة محمود علاء ليست بالخطيرة، لذلك لن تمنعه عن المشاركة في لقاء القمة أمام الأهلي، في 30 من مارس الجاري بالدوري المصري الممتاز.

يذكر أن هذا اللقاء الثاني الذي يخوضه الفراعنة في معسكر مارس، حيث التقى بالنيجر قبلها في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.