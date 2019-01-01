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خروج كييزا مصاباً من تدريبات إيطاليا

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اللاعب مهدد بتكرار الإصابة العضلية..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أثار فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا قلقاً كبيراً في معسكر المنتخب الإيطالي، بخروجه مصاباً من التدريبات.

ووفقاً للتقارير الصحفية فإن الجناح الواعد قد تعرض لإصابة عضلية، تهدد مشاركته في المباراة المقبلة.

ويبدأ المنتخب الإيطالي تصفيات يورو 2020 يوم السبت ضد فنلندا، حيث كان من المتوقع أن

ومن المعتقد أن الإصابة هي نفسها التي أزعجته وسببت له المشاكل خلال مباراة فيورنتينا ضد لاتسيو.

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يذكر أن اللاعب قد توجه عقب التدريبات مع الجهاز الطبي لإجراء الفحوصات.

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