خروج فرنسي باهت من يورو 2020 .. خسائر مالية وقلق من إعادة سيناريو لا يتمناه أحد

ودعت فرنسا يورو 2020 بأداء باهت؛ وداع وخلافات أثارت مخاوف من تجدد أزمة 2010 المالية لمنتخب الديوك مع رعاته.

ودع المنتخب الفرنسي بطولة يورو 2020 مبكرًا من دور الستة عشر على يد منتخب سويسرا؛ خروج لم يكن متوقعًا لأبطال العالم وبسيناريو سيبقى في ذاكرة الفرنسيين.

إقصاء فرنسا وخسارتها في البطولة ليس رياضيًا فقط بل يحمل أيضًا خسائر مالية للديوك الفرنسية في أعوام تعاني منها الرياضة بسبب كورونا.

كيف ودعت فرنسا يورو 2020؟

بعد تصدرها مجموعة الموت، كما سُميت من الصحافة والجماهير، على حساب ألمانيا والبرتغال والمجر، ودعت فرنسا، بطلة العالم 2018، بطولة يورو 2020، من دور الستة عشر على يد سويسرا.

فرنسا قلبت تأخرها بهدف إلى تقدم 3-1 لكن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة تمكنت سويسرا من إدارك التعادل ليلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة، وتحسم ركلات الترجيح المباراة 5-4 لصالح سويسرا بعد إضاعة كيليان مبابي للركلة الخامسة الحاسمة.

كم سيخسر الفرنسيون من مال؟

خروج فرنسا على المستوى الكروي بات حقيقة، لكن كم سيخسر الفرنسيون من أموال؟

بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فإن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان يتوقع خسائر في 2021 بقيمة 5 ملايين يورو.

لكن مع الإقصاء المبكر من دور الستة عشر فإن خسائر إضافية للفرنسيين بما لا يقل عن 8.5 ملايين يورو ستضاف إلي الملايين الخمسة المتوقعة.

وتعاني معظم اتحادات وأاندية العالم من خسائر منذ مارس 2020 وقت تفشي جائحة فيروس كورونا.

خسائر إضافية

كان مقررًا أن تزداد قيمة الجوائز المالية في يورو 2020 عن سابقتها في 2016 التي استضافتها فرنسا بنسبة 23% لتصل إلى 361 مليون يورو لكن بسبب تأجيل البطولة سنةً بسبب جائحة كورونا فإن الزيادة تقلصت إلى 331 مليون يورو بحسب مجلة فوربس المعنية بالاقتصاد.

س301 مليون يورو على 24 منتخبًا شاركوا في دور المجموعات.

الزيادة تبدو كبيرة ففي بطولة بولندا وأوكرانيا 2012 كان مجموع ما وزع على 16 منتخبًا شاركوا في دور المجموعات 194 مليون يورو.

كيف توزع المبالغ المالية؟

كل منتخب مشارك في يورو 2020 سيحصل على 9.25 مليون يورو.

حامل لقب يورو 2020 قد ينهي البطولة وفي حوزته 34 مليون يورو؛ ففوزه فقط في النهائي يمنحه 10 ملايين يورو مقابل 7 للوصيف.

كم ستحصل فرنسا من مبالغ على مشاركتها الباهتة في يورو 2020؟

أنهت فرنسا الدور الأول متصدرة للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط؛ ستحصل فرنسا نظير الفوز على ألمانيا على مبلغ مليون يورو في حين ستتقاضى مقابل التعادلين مع المجر والبرتغال على مليون يورو بواقع "500 ألف يورو عن كل تعادل".

تأهل أبطال العالم، فرنسا، إلى دور الستة عشر منحهم مليون ونصف المليون يورو إضافية لكنهم فوتوا مبلغ مليوني ونصف المليون يورو لو تخطوا سويسرا.

الوصول إلى نصف النهائي يمنح الفرق الأربعة 4 ملايين يورو و5 ملايين لفريقي النهائي.

سيُمنح المتوج باللقب بالإضافة إلى 10 ملايين يورو دفعة إضافية قدرها ثلاثة ملايين يورو.

كم حصلت فرنسا بعد وصافتها 2016؟

استضافت فرنسا بطولة يورو 2016 التي تأهلت إلى نهائيها وخسرته من البرتغال بهدف دون رد.

فرنسا أنهت البطولة في مركز الوصافة وحصلت على 23.5 مليون يورو أقل بمليوني يورو عن البطلة البرتغال التي تقاضت 25.5 مليون يورو.

لماذا يقلق لو جريت؟

يبدو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريت، قلقًا على خروج منتخب بلاده.

الرئيس تحدث عن صعوبة إيجاد راعٍ لفرنسا بعد أزمة مونديال 2010 وخروج فرنسا من الدور الأول والخلاف الذي دب بين اللاعبين ومدربهم ريمون دومينيك.

جزء من رعاة فرنسا وقتها تراجع عن رعايته للديوك كما سحب البعض الآخر حملات إعلانية كانت مقررة بمشاركة اللاعبين.

عقب الخروج من يورو 2020 ظهرت الأزمات على السطح فلاعبو فرنسا بدأوا في إلقاء التهم على بعضهم عمن المتسبب في الخروج، في حين نشبت أزمة في المدرجات بعد مباراة سويسرا بين والدة رابيو وعائلتي بول بوجبا وكيليان مبابي.

الجدل الذي عاشته فرنسا وقت كأس العالم 2010 لا تود العيش فيه مجددًا؛ ففرنسا في البطولة الحالية كانت ثاني أكثر البلدان من حيث عقد رعاية الملابس بعد ألمانيا.

تحصل ألمانيا على 70 مليون يورو سنويًا من راعي ملابسها، شركة ملابس ألمانية، بحسب العقد الموقع من 2018 وحتى 2022 .

أما منتخب فرنسا فلديه عقد مع شركة ملابس أمريكية مقابل 50 مليون يورو في السنة موقع من 2018 وحتى 2026.

اقرأ أيضًا:

لو جريت: "فرنسا لم تودع يورو 2020 بسبب الفندق"

"غيرة" مبابي من جريزمان أشعلت معسكر فرنسا، وبنزيما زادها سوءًا!

"سب وشجار" بين اللاعبين.. تفاصيل سقوط فرنسا في يورو 2020