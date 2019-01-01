خروج أوتاميندي من قائمة الأرجنتين

الإصابة تُقصي مدافع مانشستر سيتي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خروج نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي من قائمة المنتخب للتوقف الدولي المقبل بسبب إصابته في الكاحل.

وكان أوتاميندي قد لعب مباراة فريقه الأخيرة ضد سوانزي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كاملةً، والتي فاز بها سيتي 3-2 ليمر إلى المربع الذهبي.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني بكل من فنزويلا والمغرب ودياً، استعداداً لخوض منافسات كوبا أمريكا الصيف المقبل.

وكان أوتاميندي قد لعب مباريات المنتخب الأربعة في كأس العالم "روسيا 2018" الذي انتهى بوداع الألبيسيليستي من دور الـ16 على يد فرنسا بطل المسابقة بنتيجة 4-3.

وأسفر المونديال عن إقالة خورخي سامباولي وتعيين المدرب الحالي ليونيل سكالوني بدلاً منه، حيث قاد الفريق في 6 مباريات، بواقع 4 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة أمام البرازيل في أكتوبر الماضي.

يذكر أن القائمة شهدت مفاجأة كبرى باستبعاد سيرجيو أجويرو رغم تألقه الواضح مع مانشستر سيتي، فيما استمر استبعاد أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان وجونزالو هيجوايين مهاجم تشيلسي بالإضافة إلى ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، بالتزامن مع عودة ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى المنتخب للمرة الأولى منذ كأس العالم.