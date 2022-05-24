خروجه سبب الفوز بالدوري ويشبه لاعب نيوكاسل.. جريليش يسخر من رياض محرز

اندفع لاعب مانشستر سيتي جاك جريليش في فرحته أثناء احتفال لاعبي السيتيزينس المفتوح بلقب الدوري الإنجليزي الذي أحرزوه في الجولة الأخيرة بعد الانتصار الملحمي على أستون فيلا.

جريليش كان الأكثر هستيرية ومرحًا، ولكن تعليقاته أثارت موجة من السخرية والنقد في بعض الأحيان، خصوصًا تلك المتعلقة ببعض زملائه في الفريق، ومنهم الجزائري رياض محرز.

جريليش يسخر من محرز وسيلفا.. لماذا؟

جريليش ظهر في مقطع فيديو وهو يتهكم على استبدال كل من رياض محرز وبرناردو سيلفا وتأثير الثنائي رحيم ستيرلينج وإلكاي جوندوجان على مدار المباراة وكيف قلبا النتيجة.

جريليش قال أثناء احتفاله: "هناك سران هامان، الأول خروج رياض (محرز) من الملعب بأسرع ما يمكن.. لعب مثل ألميرون (نجم نيوكاسل) أمس".

وأضاف: "الثاني هو سيلفا، لقد كان جيدًا جدًا هذا الموسم.. هيا فليخرج من الملعب!".

ثم رد البرتغالي عن نفسه قائلًا: "السر الثالث، أبق جاك جريليش على مقاعد البدلاء اللعينة".

تشبيه جريليش لمحرز بالباراجوياني ألميرون لاعب نيوكاسل ضايق بعضًا من جماهير الماكبايز على وسائل التواصل الاجتماعي، فبعضهم كتب: "إذا بذل جريليش نصف جهد ألميرون فقد يحصل على جائزة رجل المباراة في كل مرة".

بينما وصف آخرون ما قاله جريليش بأنه "ليس فقط عدم احترام شديدًا، وإنما وقاحة وانعدام للمهنية".

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