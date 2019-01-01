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كأس الاتحاد الإنجليزي

خرج باكيًا - لوفتس تشيك يزيد من أوجاع تشيلسي الهجومية

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Getty Images
الإصابات تتوالى على هجوم البلوز

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

خرج الجناح الإنجليزي الشاب، روبن لوفتس تشيك، بسبب الإصابة أثناء مواجهة تشيلسي لنوتنجهام فورست في إطار مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يستطع الدولي الإنجليزي استكمال أحداث اللقاء، بسبب إصابة في الظهر، ليخرج باكيًا من أرضية الميدان بسبب تجدد الإصابة.

وحل البلجيكي إيدين هازارد بدلاً منه في الدقيقة 42، ليدعم هجوم البلوز أمام منافسه من الدرجة الأولى الإنجليزية.

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وشهد الشوط الأول أيضًا إهدار ركلة جزاء من الإسباني سيسك فابريجاس، في مباراة قد تكون الأخيرة له بقميص البلوز، قبل الانتقال لصفوف موناكو الفرنسي.

ويعاني تشيلسي من سلسلة من الإصابة ضربت الشق الهجومي، فيغيب بيدرو وويليان وجيرو بسبب الإصابة.

وكان المدير الفني الإيطالي مارويسيو ساري، قد أكد بعد التعادل السلبي أمام أن لوفتس تشيك شارك رغم آلام الظهر بدلاً من ويليان في مباراة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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