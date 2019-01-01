الكشف عن حجم إصابة خربين

تعرف على طبيعة إصابة عمر خربين

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

تعرض عمر خربين، مهاجم سوريا والهلال السعودي، لإصابة قوية في مباراة بلاده أمام جزر المالديف في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

سوريا انتصرت بثنائية لهدف على المالديف لتصل إلى النقطة السادسة في مباراتين وتتساوى مع الصين المتصدرة للمجموعة الأولى.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن الفحوصات الطبية الأولية أكدت تعرض اللاعب لالتواء في مفصل القدم وسوف يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات للوقوف على فترة غيابه.

وقد يبتعد اللاعب عن مباراة السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا كما يغيب عن عدد من المباريات الهامة للزعيم في الدوري السعودي.

ويعاني الهلال من العديد من الإصابات خلال الفترة الحالية وبالتالي فإن غياب الخربين سوف يكون ضربة موجعة لمدرب الزعيم.