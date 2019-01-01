خبير تحكيمي: هدف مودريتش صحيح 100%

خبير تحكيمي يعترض على إلغاء هدف مودريتش أمام سيلتا فيجو

فيسبوك تويتر محمد عماد

انتقد ايتورالدي جونزاليس الحكم المعتزل قرار إلغاء هدف اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، وذلك في المباراة التي انتهت بانتصار النادي الملكي بهدفين مقابل لا شيء في الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال جونزاليس لإذاعة كادينا سير: "الهدف صحيح 100%، حارس المرمى شاهد الكرة واتجاهها ولا يوجد أي تدخل من فاران، عدم احتسابه خطأ من حكم المباراة ومن حكام الفيديو".

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على الجانب الآخر دافع الخبير التحكيمي أندوجار أوليفير عن قرار إلغاء الهدف، معتبرًا أن فاران قد حجب الرؤية عن حارس المرمى وهو في وضع التسلل".

على الرغم من إلغاء الهدف، إلا أن ريال مدريد قد فاز بالمباراة في بداية ولايته الثانية مع الفريق.

يشار إلى أن إدارة النادي الملكي كانت قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن عودة زيدان لتدريب الفريق خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.