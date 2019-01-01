خبير تحكيمي: راموس استحق الحصول على طرد في كرة ميسي

الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" خوان أندوخار أوليفار يؤكد أن سيرخيو راموس كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء بسبب تدخله على ليونيل ميسي بالكلاسيكو.

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كشف الخبير التحكيمي خوان أندوخار أوليفار الذي يحلل أداء الحكام في صحيفة "ماركا" أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء في الكلاسيكو أمام برشلونة بالأمس.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" على لسان الحكم الإسباني المعتزل، وأكد خلالها أن حكم اللقاء ألبرتو مايينكو كان متساهلًا مع قائد النادي الملكي.

وكان راموس قد تدخل على ليونيل ميسي في كرة أسقطه فيها أرضًا بعد أن ارتطم ذراعه بوجه النجم الأرجنتيني في نهاية الشوط الأول من لقاء الأمس.

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وقال أندوخار: "مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، لقد كان الحكم مخطئًا في عدم طرده من أرض الملعب بسبب تلك الكرة".

وحقق برشلونة الأمس الفوز الثالث له هذا الموسم أمام ريال مدريد والثاني في ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة هدف نظيف أحرزه إيفان راكيتيتش.

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جدير بالذكر أن برشلونة في الوقت الحالي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.