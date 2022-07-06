خبير انتقالات لمدافع شالكه: اجعل زوجتك تتابعني لمعرفة أخبارك!

فابريزيو رومانو يمزح مع قائد منتخب اليابان!

مزح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف مع مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان بشأن انتقاله الجديد إلى نادي شالكه الألماني.

يوشيدا انتقل من سامبدوريا إلى نادي شالكه في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم آخر، بعد نهاية عقده مع النادي الإيطالي.

وهو ما كشفه فابريزيو قبل أن يتم رسميًا، كما أوضح الصحفي الإيطالي، وجود عرض من طرابزون للاعب الياباني لكنه رفضه واختار الانضمام إلى شالكه.

ما الذي غرده رومانو بشأن انتقال يوشيدا؟

شارك رومانو أن شالكه وقع مع يوشيدا في صفقة انتقال مجانية وأن المدافع سيسافر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات الطبية.

وذكر أن يوشيدا كان لديه عدة عروض على طاولته، بما في ذلك عرض من طرابزون سبور لكنه رفضه.

اندهش يوشيدا من معرفة رومانو بعرض النادي التركي.

وكتب المدافع المخضرم البالغ من العمر 33، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هذا الرجل لا يصدق، حتى زوجتي لم تكن تعلم عن عرض طرابزون سبور بالتأكيد هي لم تخبره".

This guy is incredible… even my wife didn’t know about Trabzonspor😱😱😱 奥さんにも言ってない事、知られてた。笑 @FabrizioRomano https://t.co/RqAvenNnfA — MAYA YOSHIDA (@MayaYoshida3) July 5, 2022

كيف رد رومانو على يوشيدا؟

ضحك الصحفي الإيطالي على رد يوشيدا وشارك في مزاح ودي مع قائد منتخب اليابان وطلب منه أن يخبر زوجته بمتابعته على تويتر.

وكتب رومانو معلقًا على تغريدة يوشيدا: "أشكرك على الكلمات الرقيقة مايا وأخبر زوجتك أن تتابعني هنا إذا أردت معرفة أخر أخبارك".

thank you for the kind words, Maya… and tell your wife to follow me here of she wants Yoshida updates! 😂🙋🏼‍♂️



Here we go! Was a pleasure to have you in Italy and enjoy Schalke 🔵🇯🇵 https://t.co/91RXg5NPhm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2022

الجدير بالذكر أن يوشيدا هو قلب دفاع ذو خبرة كبيرة وقضى أفضل سنواته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساوثهامبتون، الموسم الماضي خاض 26 مباراة مع سامبدوريا وسجل هدفين.