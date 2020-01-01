خبير إيطالي : دوري أبطال أوروبا السبب في وباء كورونا

هل نشر دوري الأبطال الفيروس في أنحاء القارة؟

اتهم طبيب إيطالي خبير في الأوبئة والأمراض المعدية مباراة أتالانتا وفالنسيا بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي بالتسبب في تفشي وباء فيروس كورونا في إيطاليا.

واستضاف أتالانتا نظيره الإسباني منتصف فبراير الماضي بملعب "جوزيبي مياتسا" بميلانو لحساب ذهاب دور الستة عشر من الأبطال، وبحضور الجمهور، والآن تعد مقاطعة لومبارديا من أكثر الأماكن المنكوبة بالفيروس.

وقال فرانشيسكو لي فوكي، الطبيب الخبير بأمراض المناعة والأوبئة بمستشفى أومبرتو بالعاصمة روما مع "كوريري": "مدينة بيرجامو بيئة خصبة لانفجار وتفشي الفيروس لأنها محطة اجتماعية وتجارية هامة".

المزيد من الفرق

وأضاف: "حادثة مثل مباراة أتالانتا وفالنسيا في الأبطال ساعدت في انفجار الوضع، وذلك لكونها مباراة مليئة بالمشاعر وتاريخية للجمهور الحاضر، كانت حافلة بالأهداف، ومع كل احتفال كان هناك رذاذ من فم كل مشجع، وذلك ساعد في انتشار الفيروس".

وواصل الطبيب: "مع كل احتفال أو قبلة أو احتضان حدث بين المشجعين كان هناك تضاعف وانتقال للفيروس وأجواء مناسبة له لينتشر، برأيي تلك المباراة ساهمت في الحالة الوبائية الحالية".

كاسانو: إيليشيتش يقدم أفضل مما يفعله ديبالا 10 مرات

وتعد مدينة بيرجامو بمقاطعة لومبارديا، والتي ينحدر منها أتالانتا، من أكثر المدن التي ضربها الفيروس، وشهدت أعداداً كبيرة من المصابين والوفيات في الأيام الماضية.

وبلغ أتالانتا ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى بتاريخه بعد فوزه ذهاباً على فالنسيا 4-1 في إيطاليا، ثم تكرار الانتصار في إسبانيا، ولكن بنتيجة 4-3، في غياب الجماهير عن مدرجات ملعب "مستايا".