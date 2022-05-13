خبيرة الكرة والسياحة .. من هي الاميرة هيفاء التي استضافت ميسي في جدة؟

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار خلال هذا الأسبوع، بعدما توجه في زيارة سريعة إلى مدينة جدة السعودية.

وقام مهاجم باريس سان جيرمان بجولة هو وأصدقائه هناك، وظهرت في استضافته الأميرة السعودية هيفاء محمد بنت آل سعود.

وظهرت بعض التساؤلات بعد هذه الزيارة حول سببها، وما هي وظيفة الأميرة هيفاء التي ظهرت في جولة ميسي.

لماذا توجه ميسي إلى جدة؟

صاحب الـ34 سنة تربطه علاقة مميزة بالسعودية، حيث ظهر أكثر من مرة في مناسبة مختلفة، ولكن جولته يوم الثلاثاء الماضي كانت مختلفة.

ويأتي ذلك بعدما أصبح النجم الأرجنتيني سفيرًا للسياحة السعودية، وهو ما يعني أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة لمهاجم باريس سان جيرمان.

وشهدت زيارته هذا الأسبوع، قيامه بجولة داخل القسم التاريخي من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، ليعرف المزيد من هذه المدينة العريقة.

من هي الأميرة التي استضافت ميسي؟

تحمل الأميرة هيفاء شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة نيو هافن في الولايات المتحدة، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في بريطانيا.

وبدأت حياتها بالعمل في القطاع المالي بأحد البنوك في بريطانيا، قبل العودة في عام 2009 للعمل بفرع البنك في السعودية.

وتشغل الأميرة هيفاء منصب نائب وزير السياحة الاستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة السعودية منذ مارس 2019.

وتعمل كذلك كرئيسة للجنة المرأة في الاتحاد السعودي للمباراة منذ سبتمبر 2017، بالإضافة لوظيفتها كعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم اختيارهما في 2020 ضمن أول مجلس إدارة لصندوق التنمية السياحي في المملكة العربية السعودية.

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