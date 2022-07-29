خبر صادم لصفقات ريال مدريد الجديدة .. أنشيلوتي يفضل الحرس القديم

روديجر وتشواميني ضيوف على دكة البدلاء!

قام ريال مدريد بتسجيل أنطونيو روديجر وأوريليان تشواميني الوافدين الجُدد للفريق، في رابطة الليجا، لكن ظهورهم الرسمي مع الفريق سيتأخر على ما يبدو.

ريال مدريد يلعب في الساعات الأولى من صباح الأحد أمام يوفنتوس في آخر لقاء ودي بالمعسكر التحضيري في الولايات المتحدة.

وكشفت جريدة "ماركا" الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قام بتجربة التشكيل الأساسي الذي ينوي اللعب به في أول مباراة رسمية للفريق هذا الموسم.

بطل دوري أبطال أوروبا سيبدأ موسمه الجديد بمواجهة آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي، يوم 10 أغسطس القادم في كأس السوبر الأوروبي، على ملعب هلسنكي الأولمبي.

تأخر ظهور روديجر وتشواميني

وأشار تقرير"ماركا" إلى إنه سيتأخر قليلاً انطلاقة التعاقدات الجديدة مع بطل إسبانيا، وكان كلاهما ظهر لأول مرة في كلاسيكو لاس فيجاس ضد برشلونة الذي انتهى (0-1) لصالح البرسا، حيث لعب روديجر كظهير أيسر.

كان لاعب تشيلسي السابق أيضًا في التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية ضد أمريكا كلوب، وهذه المرة في مركز الظهير الأيمن، بينما دخل تشواميني بعد نهاية الشوط الأول، حيث أفاد التقرير أن الثنائي الجديد سيكونون على دكة البدلاء، في كأس السوبر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع في كأس السوبر الأوروبي

وفقًا للتقرير الإسباني فإن أنشيلوتي سيلعب بنفس تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس.

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، ألابا ، ميندي

خط الوسط: مودريتش ، كاسيميرو ، كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي ، بنزيما وفينيسيوس.