خبر سعيد للهلال ومربك لرامون دياز قبل مواجهة شباب الأهلي

الهلال يستعد لأولى مواجهات المراحل الإقصائية في دوري أبطال آسيا

شهد مران الهلال الختامي في الدوحة لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي يوم غدٍ ضمن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا خبرًا سعيدًا للفريق لكنه في نفس الوقت مربكًا لمدربه رامون دياز.

الهلال سافر إلى الدوحة بقائمة مزدحمة من النجوم على رأسها السباعي الأجنبي، أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو وموسى ماريجا وجانج هيون سو وأندريه كاريلو وجوستافو كوييار، ولكن سيتحتم على المدرب اختيار 4 منهم فقط للمشاركة في المباراة.

ولا يضمن أي لاعب من السبعة تواجده في اللقاء إلا المدافع الكوري الجنوبي نظرًا لاشتراط لوائح البطولة مشاركة لاعب آسيوي ضمن الرباعي الأجنبي في كل مباراة.

لاعبا الوسط، كوييار وكاريلو، كانا قد تعرضا لإصابة خلال كأس العالم للأندية وقد غابا عن التدريبات الأخيرة في الرياض لكنهما شاركا في مران اليوم وتأكدت جاهزيتهما لمباراة الغد.

دياز يُواجه بالفعل حيرة كبيرة في اختيار لاعبين من الثلاثي ماريجا وإيجالو وفييتو وقد زادت حيرته الآن وازداد ارتباكًا بعدما اتسعت دائرة الاختيار إلى 5 لاعبين بانضمام كاريلو كوييار.

قائمة الهلال شهدت تواجد القائد سلمان الفرج بعد تعافيه تمامًا من الإصابة لكن الشكوك مازالت تُحيط بتواجده في الملعب يوم غدٍ، وقد تواجد كذلك ياسر الشهراني لكنه بالتأكيد لن يلعب أي مباراة من المباريات الثلاثة التي ستُقام في الدوحة.