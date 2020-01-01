خبر سار لريال مدريد .. نجم الملكي يعود للتدريبات

النجم الصربي لوكا يوفيتش يعود لتدريبات ريال مدريد ويستعد لمواجهة الفريق المقبلة ضد ريال سوسييداد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن عودة اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد لتدريبات النادي الملكي التي أقيمت اليوم بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب تدرب مع المجموعة على العشب اليوم للمرة الأولى منذ إصابته في مايو الماضي.

وكان يوفيتش قد تعرض للإصابة في القدم بشهر مايو الماضي، وابتعد بسببها عن التأهيل المنزلي وبعد ذلك تغيب عن عودة التدريبات بشكل رسمي في إسبانيا.

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وفي الوقت نفسه استمر غياب لوكاس فاسكيز وناتشو فيرنانديز وإيسكو عن التدريبات الجماعية، مما يصعب من لحاقهم بمواجهة ريال سوسييداد.

ويسافر ريال مدريد يوم لمدينة سان سباستيان استعدادًا لمواجهة صعبة أمام نظيره ريال سوسييداد ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني على ملعب الأخير.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز بالأمس على نظيره فالنسيا بثلاثة أهداف نظيفة في مواجهة الجولة الـ 29 من الليجا.

جدير بالذكر أن النادي الملكي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر، وفي رصيده 62 نقطة، مقابل 64 للنادي الكتالوني.