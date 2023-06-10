خبر جيد وآخر سيئ .. برشلونة يقترب من أمرابط ويبتعد عن نجم مانشستر سيتي!

النادي الكتالوني في طريقه لضم سفيان أمرابط!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يقترب من ضم اللاعب المغربي سفيان أمرابط إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية كبديل لسيرجيو بوسكيتس.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" عن نظيرتها "بيلد"، والتي تؤكد أن بايرن ميونخ سيخرج من الصفقة لقناعته أن اللاعب قريب للغاية من برشلونة.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فرغبة أمرابط الأولى هي اللعب لصالح برشلونة، ولو لم يستطع القيام بذلك فيريد الانضمام إلى أتلتيكو مدريد.

في الوقت نفسه أوضحت "سبورت" نقلًا عن "صن" أن النادي الكتالوني يبتعد عن جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل رغبة برشلونة في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة ورفض النادي الإنجليزي لذلك.

جدير بالذكر أن آرسنال كان قد ظهر على الخط في مفاوضات ضم كانسيلو، لكن النادي اللندني لا ينوي دفع أكثر من 30 مليون يورو لضم اللاعب.