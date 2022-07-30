خبر جيد لبرشلونة: "لا مشكلة في تسجيل الصفقات الجديدة"

اقتصادي معروف يدلو بدلوه!

أكد الإقتصادي الإسباني إيفان كابيزا أن نادي برشلونة لن يعاني من أية مشاكل في تسجيل الصفقات الجديدة الخاصة به.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح وكالة الأنباء الإسبانية، وأكد خلالها أن النادي الكتالوني يبدو عليه وأنه خطط جيدًا لكل شيء.

برشلونة كان قد أصبح أكثر أندية أوروبا صرفًا للأموال في سوق الانتقالات الصيفية، حيث دفع إجمالي 153 مليون يورو دون حساب المتغيرات أو الرواتب.

وقال كابيزا: "بفضل الرافعات الاقتصادية فبرشلونة لديه الآن القدرة على تسجيل كافة اللاعبين، ولو لم يكن كذلك فهذا يعني إنهم قريبين للغاية من تسجيلهم".

وأضاف: "حتى تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لهم ليس عليهم الفوز بالألقاب فورًا، يكفيهم المنافسة حتى النهاية، فذلك يساعد اقتصاديًا كثيرًا".

وأردف: "وصول برشلونة لما كان عليه من قبل يضمن للنادي الحصول على الأموال التي سيتوقف عن الحصول عليها بعد بيع بعض الحقوق

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ضم فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، وفي طريقه لحسم صفقات إضافية في الأسابيع المقبلة.