خبراني يتحدث عن الفوز الصعب على الفيحاء في كأس الملك

الأهلي يتأهل لربع النهائي في كأس الملك

تحدث محمد خبراني لاعب أهلي جدة السعودي، عن فوز فريقه أمام الفيحاء في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس.

الأهلي حقق الفوز على الفيحاء بهدف دون رد، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقال خبراني في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "الحمد لله على الفوز في لقاء صعب أمام الفيحاء، مباريات الكؤوس دائمًا بها مفاجآت".

وأضاف: "استطعنا الحفاظ على مرمانا طوال اللقاء وهذا هو الأهم، وتمكنا من خطف هدف الفوز والتأهل إلى الدور المقبل في كأس خادم الحرمين الشريفين".

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وأضاف خبراني: "بعد الهزيمة في مباراة الدوري أغلقنا ملف الهزيمة وكان يجب أن نفوز اليوم أمام الفيحاء في الكأس ونستعد للقادم".

الأهلي يسعى للتجهيز جيدًا قبل مواجهة الهلال في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.