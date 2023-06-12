بعد أن خان حب النصر .. حقيقة عودة حسين عبد الغني إلى الأهلي

حسين عبد الغني يثير الجدل مجددًا في النادي الأهلي

سؤال يطرح نفسه بقوة الآن وينتظر الإجابة.. "هل سيعود الأسطورة حسين عبد الغني إلى الأهلي بعد تحويل 75% من ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي؟!".

الساعات الماضية شهدت أخبارًا تفيد بتولي حسين عبد الغني، منصب المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ حال تم تنصيب الدكتور خالد العيسى "رئيسًا".

ومن ناحيته، رد الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي، على أنباء عودة أسطورة النادي الأهلي؛ قائلًا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا أعتقد ذلك".

وكشف العتيبي، عن أنه لن يكون هناك منصب "المدير التنفيذي لفريق الكرة"، وأن الأندية في عصر الخصخصة، ومنها الأهلي بالطبع؛ ستتعاقد مع مدير رياضي أوروبي.

المثير في الأمر أن عبد الغني خرج بتصريحات إعلامية قوية، خلال الفترة الماضية؛ قال فيها إن الأهلي الأقرب إلى قلبه من النصر؛ حيث كان يردد ذلك عندما كان لاعبًا في قلعة العالمي، مؤكدًا على أنه لا يهمه تيسير الجاسم، نائب رئيس الراقي، أو أي شخصٍ كان، وإنما يركز على مصلحة النادي فقط، الأمر الذي فسره البعض بأنه تمهيد للعودة.

جدير بالذكر أن جماهير النصر، أعربت وقتها عن غضبها من عبد الغني، خاصة أن ناديهم احتضنوا كلاعب وكمدير تنفيذي، في الوقت الذي كان يتعرض فيه للهجوم من الأهلاويين أنفسهم.