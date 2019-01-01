النتائج المباشرة
الانتقالات

خاميس رودريجيز يقترب من البقاء في بايرن ميونيخ

التعليقات()
Getty Images
النجم الكولومبي خاميس رودريجيز قريب من تمديد عقده مع البافاري

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ إنه يتوقع بقاء اللاعب خاميس رودريجيز في صفوف البافاري الموسم المقبل.

ويلعب رودريجيز مع بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من فريق ريال مدريد.

تاديتش ينضم لثمانية اسماء دونت في تاريخ صحيفة "ليكيب" العريقة

اختيارات المحررين

وقال رومينيجيه أسطورة البافاري: "أنا لا زلت أحد أكبر المشجعين لخاميس رودريجيز، أنا متأكد من أن المدرب كوفاتش رأي إمكانياته وسعيد بما يقدمه، الجميع سعيد بوجود خاميس وسنحاول تفعيل حق الشراء قبل موعد انتهاء الإعارة في 15 يونيو المقبل".

يشار إلى أن بايرن ميونيخ يمتلك بند أحقية الشراء لعقد رودريجيز مقابل 42 مليون يورو.

وكان رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا قد انضم لريال مدريد في صيف عام 2014 قادمًا من فريق موناكو، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014 الذي تربع فيه على عرش الهدافين.

 

 

إغلاق