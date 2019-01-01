خاميس رودريجيز يقترب من البقاء في بايرن ميونيخ

النجم الكولومبي خاميس رودريجيز قريب من تمديد عقده مع البافاري

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ إنه يتوقع بقاء اللاعب خاميس رودريجيز في صفوف البافاري الموسم المقبل.

ويلعب رودريجيز مع بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من فريق ريال مدريد.

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وقال رومينيجيه أسطورة البافاري: "أنا لا زلت أحد أكبر المشجعين لخاميس رودريجيز، أنا متأكد من أن المدرب كوفاتش رأي إمكانياته وسعيد بما يقدمه، الجميع سعيد بوجود خاميس وسنحاول تفعيل حق الشراء قبل موعد انتهاء الإعارة في 15 يونيو المقبل".

يشار إلى أن بايرن ميونيخ يمتلك بند أحقية الشراء لعقد رودريجيز مقابل 42 مليون يورو.

وكان رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا قد انضم لريال مدريد في صيف عام 2014 قادمًا من فريق موناكو، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014 الذي تربع فيه على عرش الهدافين.