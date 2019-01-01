خاميس رودريجيز يرفض تركيا ومارسليا يحاول ضمه

النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد يرفض عرض تركي لضمه ونادي مارسليا مهتم بالحصول على خدمات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود اهتمام فرنسي بالحصول على خدمات اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز نجم فريق ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن فريق مارسيليا سيحاول الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن أندريه فياش بواش المدير الفني للفريق يريد أن يجعل من خاميس محورًا لفريقه في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

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ورفض اللاعب في الوقت نفسه بحسب تقارير آخرى عرضًا تركيًا للحصول على خدمات من قبل نادي فنربخشه، الذي أبدى اهتمامًا به أيضًا.

وكان خاميس قد أمضى آخر موسمين رفقة بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، ورفض النادي الألماني تحويل صفقة اللاعب لبيع نهائي هذا الصيف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يرفض رحيل اللاعب على سبيل الإعارة من جديد ويسعى لبيعه بشكل نهائي، في وجود رغبة من كل من نابولي وأتلتيكو مدريد لضمه.