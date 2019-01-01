خاميس رودريجيز يتعرض للإصابة مع كولومبيا

أنباء سيئة لريال مدريد

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن خاميس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد، تعرض للإصابة مع منتخب بلاده كولومبيا الخميس.

وتستعد كولومبيا لمقابلة بيرو ودياً الجمعة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2022.

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وذكرت "آس" أن رودريجيز تعرض في التدريب الأخير قبل المباراة لإصابة على مستوى الركبة، وأنه لن يشارك في المباراة.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب سيخضع لفحوصات بالولايات المتحدة تحت إشراف أطباء المنتخب الكولومبي، وموافقة نظرائهم بمدريد.

وعانى خاميس مؤخراً من الإصابات التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق الملكي، وكانت آخر لقاءاته هي لعبه كبديل أمام جلطة سراي نهاية الشهر الماضي.

رودريجيز كان على وشك مغادرة الفريق الملكي مطلع هذا الموسم، ولكن نجح في كسب ثقة المدرب زين الدين زيدان واللعب أساسياً.

ويتصدر ريال مدريد حالياً ترتيب الليجا الإسبانية بالمناصفة مع برشلونة، وكلاهما يملك لقاء مؤجل هو الكلاسيكو في الشهر المقبل.