خاميس رودريجيز: استغلينا ثغرات قطر ولم نحقق البطولة بعد

تعرف على تصريحات خاميس رودريجيز بعد فوز كولومبيا على قطر

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد خاميس رودريجيز، قائد منتخب كولومبيا، أنّ بلاده لعبت مباراة قوية ضد قطر واستغل الأخطاء مشيرًا إلى أنّه من المبكر الحديث عن الفوز ببطولة كوبا أمريكا.

كولومبيا انتصرت بهدف نظيف على قطر في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال خاميس رودريجيز في تصريحات عقب اللقاء:"ضغطوا علينا كثيرًا وكان في الإمكان أن يصنعوا المفاجأة وجعلوا المباراة صعبة دون شك.".

وتابع: "حينما تلعب بأسلوب دفاعي فدائمًا تظهر الثغرات وهذا ما حدث، ونجحنا باستغلالها والتهديف".

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العنابي في مواجهة ميسي ورفاقه الجولة القادمة.. لا بديل عن الفوز 👊 pic.twitter.com/r5XDMkfXZN — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

واختتم: "لم نحقق أي شيء على الإطلاق ولكن هدفنا الاستمرار لأجل الفوز باللقب ونحن على الطريق الصحيح".

جدير بالذكر أنّ كولومبيا ضمنت التواجد في ربع النهائي بعد جلب 6 نقاط من مباراتين.