وكيله: اسألوا بيريز عن مستقبل خاميس رودريجز

مستقبل الكولومبي مازال غامضًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال الغموض يُحيط بمستقبل خاميس رودريجز نجم ريال مدريد، وهو ما أكده وكيله خورخي مينديز.

وانضم اللاعب الكولومبي أمس لتدريبات ريال مدريد الإعدادية للموسم الجديد بعدما تعثر انتقاله لنابولي وأتلتيكو مدريد لعدم الاتفاق على القيمة المالية مع ناديه.

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وكان خاميس قد عاد من فترة إعارة عامين مع بايرن ميونيخ بعدما رفض البافاري تفعيل بند الشراء النهائي، ويتأرجح مستقبله حاليًا بين عدة خيارات.

مينديز سُئل عن مستقبل موكله، فأجاب لصحيفة ماركا "عليكم سؤال الرئيس فلورينتينو بيريز، والذي يقف بجانبي. كل ما أريده هو الأفضل للاعب والنادي".

يُذكر أن خاميس ارتدى القميص الملكي عام 2014 عقب تألقه الملفت مع منتخب بلاده في كأس العالم بالبرازيل، وقد خاض مع الريال 111 مباراة سجل خلالهم 36 هدفًا، فيما أحرز 15 هدفًا خلال عاميه في ألمانيا.

وقد توج مع النادي الإسباني بلقب الدوري الإسباني ولقبين لدوري أبطال أوروبا ومثليهما لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.