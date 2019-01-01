خاميس ردودريجيز: أنا سعيد في بايرن ميونخ

خاميس يغلق الباب في وجه ريال مدريد ويؤكد سعادته رفقة بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

صرح خاميس رودريجيز بأنه سعيد رفقة بايرن ميونيخ ويركز معهم على التحديات المقبلة، وذلك مع اقتراب نهاية فترة إعارته مع الفريق البافاري.

وكان خاميس رودريجيز قد ارتبط ببعض الأخبار التي تحدثت عن رغبته في العودة إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وبخصوص ذلك، نفى خاميس رودريجيز أن يكون هناك لديه نية للرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ خلال الموسم المقبل.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وقال خاميس: "أنا سعيد هنا في بايرن ميونيخ، لا أعتقد أن ما يشاع حول عدم سعادتي هنا يستند على أي أساس من الصحة"

وأضاف: "أفكر في التحديات المتبقية مع الفريق هذا الموسم، وكذلك في المواسم المقبلة ولكن يحب أن نأخذ الأمور على حدى"

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يذكر أن خاميس رودريجيز كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ صيف العام 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد.