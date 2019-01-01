خاميس: أتمنى أن يكون هذا موسم تألقي مع ريال مدريد

الدولي الكولومبي يتمنى أن تسير الأمور كما يُخطط لها في نهاية الموسم

أعرب صاحب الأهداف السينمائية خاميس رودريجيز عن أمله، أن تسير أموره مع ريال مدريد، كما يُخطط لنفسه مع نهاية هذا الموسم.

وواجه الدولي الكولومبي مشكلات بالجملة في حقبته الأولى مع الفرنسي زين الدين زيدان، وصلت لحد خسارة مكانه في التشكيلة الأساسية لأكثر من موسم، ما أجبره على قبول عرض الذهاب إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين.

ومن سوء طالعه، تعرض لسلسلة من الانتكاسات مع كبير البوندسليجا، ما تسبب في غيابه عن الملاعب لفترات طويلة، ليضطر النادي البافاري لصرف النظر عن فكرة تفعيل بند الشراء بعقد دائم.

وهذا الموسم، كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة "سانتياجو بيرنابيو" بعد عودته من الإعارة، حتى أن جُل وسائل الإعلام كانت تُرجح انتقاله إما لممثل جنوب الفقراء الإيطالي نابولي أو الغريم العاصمي أتليتكو مدريد.

لكن في نهاية المطاف، ساعدته الظروف لإحياء مسيرته في اللوس بلانكوس، لا سيما بعد إصابة الأعسر الآخر ماركو أسينسيو في الجولة الصيفية الأمريكية، ما جعل زين الدين زيدان يُراجع حساباته مع خاميس مرة أخرى.

الندم لا يفيد في جميع الأحيان! 🚶‍♂️ pic.twitter.com/2B90gC0s7g — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

وبعد اقترابه من التخلص من الإصابة الطفيفة التي ألمت به، بعد ظهوره الأول مع الريال هذا الموسم، قال في لبرنامج الشيرنجيتو وهو على أعتاب اللحاق بموقعة ليفانتي المقبلة في الليجا "آمل أن يكون هذا موسمي الحقيقي مع ريال مدريد".