خاليدو كوليبالي: غياب ماني يمنحنا قوة أكبر ولا نخشى أحدًا

السنغال تفقد ساديو ماني في بداية مشوارها بكأس أفريقيا، لكن كوليبالي يرى أن ذلك أفضل

متابعة - عبده الليثي | كتبت - زهيرة عادل

يرى خاليدو كوليبالي؛ لاعب منتخب السنغال، أنه ورغم صعوبة مجموعة فريقه بكأس أمم أفريقيا مصر 2019 إلا أن أسود التيرانجا لديهم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم بطولة قوية.

السنغال تنافس على لقب الكان ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا.

وقال كوليبالي، خلال تصريحات صحفية على هامش المران: "مستعدين جيدًا للمباريات ولا نخشى أحدًا، نعلم جيدًا قوة المنتخب الجزائري، ولكن نحن أيضًا منتخب قوي ونضم العديد من اللاعبين المميزين، وأعلم أن المجموعة ستكون قوية للغاية".

وأضاف: "مواجهة تنزانيا غدًا صعبة، لا نقلل من أحد ولا ننظر إلى الاسماء بل ننظر إلى الملعب وسنلعب المباراة بكل قوة".

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وعن مدى تأثر أسود التيرانجا بغياب نجمهم ساديو ماني، علق: "غياب ماني لن يؤثر بل سوف يعطينا قوة أكبر".

ويغيب ماني عن أولى مباريات منتخب بلاده في الكان إثر حصوله على إنذارين خلال مشوار التصفيات أمام غينيا الإستوائية ومدغشقر.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السنغالي مشواره في البطولة غدًا الأحد، بملاقاة تنزانيا على ملعب الدفاع الجوي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.