خالف قواعد جالتييه؟ مدرب باريس يفسر تسديد نيمار لركلة الجزاء أمام موناكو

مدرب باريس سان جيرمان يعلق على تسديد نيمار لركلة الجزاء ضد موناكو رغم تواجد مبابي على أرض الملعب.

علق كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان على ما حدث خلال مباراة فريقه أمام موناكو في قمة الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، بعد تسديد نيمار لركلة الجزاء التي حصل عليها بطل "ليج 1".

باريس سان جيرمان تعثر على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" بالتعادل مع موناكو بهدف لمثله، ليفقد النادي الباريسي أول نقطتين في حملة الدفاع عن لقبه، بعد بداية مثالية بتحقيق الفوز في أول ثلاث جولات من الموسم.

لكن بعيدًا عن التعادل، فقد شهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل، بعد أن قام البرازيلي نيمار بتسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها باريس سان جيرمان في الدقيقة 70، بدلًا من الفرنسي كيليان مبابي الذي كان متواجدًا على أرض الملعب.

ويأتي ذلك على الرغم من تأكيد جالتييه في وقت سابق بأن مبابي هو المسدد الأول لركلات الجزاء في الفريق الباريسي.

ماذا قال جالتييه؟

المدير الفني لباريس سان جيرمان علق على تلك الواقعة خلال حديثه مع خدمة البث الرقمي "أمازون برايم فيديو"، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد بادرة مقصودة من مبابي.

وقال جالتييه: "الأمر متروك لهم ليقرروا ما يشعرون به خلال المباريات".

وأضاف: "الترتيب هو أن مبابي الأول ونيمار الثاني، رأيت أنهما تبادلا وأن نيمار اتخذ قرار التسديد بعد مناقشة مع مبابي".

وتابع: "رأيت أن كيليان ذهب للاحتفال معه بعد تسجيل الهدف بسرور كبير، هذا ما يجب أن يكون عليه الأمر".

واختتم جالتييه: "إنهما لاعبان رائعان، والأمر متروك لهما ليقررا ما يشعران به، الأهم أن نيمار سدد وسجل وأن مبابي ذهب واحتفل معه".

ماذا قدم نيمار حتى الآن في موسم 2022-23؟

بدأ نيمار منافسات موسم 2022-23 بأفضل طريقة ممكنة حتى الآن، بعد أن كان عامل الحسم لباريس سان جيرمان منذ انطلاقة الموسم.

وبعد مرور أربع جولات في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، ساهم نيمار في 12 هدفًا من أصل 18 سجلها الفريق في "ليج 1".

ويتصدر نيمار ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد ستة أهداف، وبفارق هدفين عن مبابي، كما قدم البرازيلي ست تمريرات حاسمة، كأكثر لاعب في "ليج 1" حتى الآن.